Об этом она написала в Facebook на личной странице.
Богуцкая отметила, что в ситуации с возможной отставкой Гончарука Президент показал “прилюдную воспитательную порку” и был жестким.
“В связи с этим констатирую: наш Президент – совсем не лох. И может принимать сильные решения”, – написала она.
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Резюмируя сказанное, Богуцкая написала: “Владимир Александрович – лучший!”
Напомним, ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому. В офисе главы государства сообщили, что Зеленский получил заявление для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия не считает нарушением, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому, а не Верховной Раде, как это предусмотрено законодательством.