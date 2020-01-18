Депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая похвалила Президента Владимира Зеленского за принятое решение по кейсу об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом она написала в Facebook на личной странице.

Богуцкая отметила, что в ситуации с возможной отставкой Гончарука Президент показал “прилюдную воспитательную порку” и был жестким.

“В связи с этим констатирую: наш Президент – совсем не лох. И может принимать сильные решения”, – написала она.

Резюмируя сказанное, Богуцкая написала: “Владимир Александрович – лучший!”

Напомним, ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.

Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.