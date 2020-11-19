Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец заявил, что в апреле 2020 года за гуманитарным грузом в Китай летал второй борт "Мрии". К слову, этот самолет стоит недостроенный с конца 80-х годов.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, в интервью изданию “Бабель” Мотовиловец заявил следующее: “У нас есть два самолета “Мрия”: один, который сейчас постоянно летает, и второй, который всегда стоял. И заказ “Эпицентра” позволил поднять “Мрию” номер два и улететь в Китай. Это подтверждение того, что у нас есть авиастроение и самый большой самолет – символ Украины”.

Самолет “Мрия”, или Ан-225 строился в двух экземплярах, но полностью завершили только один. 21 декабря 1988 года “Мрия” совершила свой первый полет.

#Буквам в пресс-службе Госпредприятия “Антонов” подтвердили, что летает только одна “Мрия”, строительство которой завершили еще во времена Советского Союза.

“Не знаю, что именно имел в виду народный депутат, но у нас “Мрия” в летном экземпляре только одна. И именно этот самолет совершал серию рейсов, в том числе и по доставке гуманитарного груза для борьбы с коронавирусом”, – отметили в пресс-службе.

В Украине есть еще одна “Мрия”, но она не летает вообще: есть фюзеляж, есть оперение, но нет двигателей и современного электронного оборудования.

“Мрия” была построена еще в 80-х годах прошлого столетия. В советское время еще было финансирование, поэтому построили одну “Мрию”, а вторую планировали. Тогда удалось сделать фюзеляж, крылья, оперение – металлический корпус самолета. Но главный вопрос в том, что самолет нужно оснастить соответствующими системами, авионикой. После распада Советского Союза финансирование остановилось и предприятию не удалось завершить все эти работы”, – сообщили в пресс-службе ГП.

На сегодня, если начать достраивать вторую “Мрию”, то необходимо провести большой объем конструкторских работ. На самолет уже нужно будет устанавливать современные электронные системы, ведь за 30 лет далеко ушли вперед системы авионики, навигации.

“То есть все это означает: большой объем конструкторских работ, закупка всех систем, испытания. Это весьма дорогой и длительный процесс”.

В ГП “Антонов” отметили, что вопрос достройки “Мрии” не забыт, предприятие действительно ищет инвестора.

“Былау нас разговор с китайской компанией, но потом все затормозилось. Ибо сам самолет надо было достраивать в Украине, а они хотели частично в Китае. Поэтому этот проект развития остановился. Сейчас вторая “Мрия” стоит разобрана: фюзеляж отдельно, крылья отдельно, хвост отдельно. Если мы закажем, то “Мотор Сич” без проблем изготовит для нее двигатели – это серийные двигатели Д-18Т. Такие стоят на “Руслане”. На “Мотор Сичи” эти двигатели модернизируют по новым стандартам. Но пока вопрос не в двигателях, есть значительно больший объем работы”, – отметили в пресс служба ГП.