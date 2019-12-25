Депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Российская Федерация напала на Украину лв 2014 году из-за закона о языке.

Соответствующее заявление Устенко сделал во время дискусии в прямом эфире с нардепом от “Европейской Солидарности” Алексеем Гончаренко на телеканале “НАШ”.

Так, между Устенко и Гончаренко разгорелась дискуссия на тему прямых поставок газа из Российской Федерации. Устенко, в частности, заявил, что непрямые поставки газа “экономически невыгодны” и такое решение “навязано прошлой властью”.

В ответ на этой Гончаренко сказал, что по такой логике украинская власть также инициировала на войну, а Устенко сделал неоднозначное заявление о том, что причиной незаконной аннексии Крыма стал языковой закон.

“Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если вы помнить, давайте, если уже эту тему затронули. В 14-м году был принят закон о языке, после чего спровоцировали все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крыму. Это было одним из того, с чего все началось”, — заявил Устенко.

Речь идет о Законе “О принципах государственной языковой политики” авторства нардепов от “Партии регионов” Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко. Он был принят 3 июля 2012 года. Закон устанавливает, что государственным языком является украинский, но в то же время существенно расширяет использование региональных языков. В частности, предусматривая официальное двуязычие в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Закон был принят Верховной Радой голосами большинства со значительными нарушениями процедуры рассмотрения, в частности, карточками отсутствующих депутатов, и спровоцировал протесты по всей стране.

23 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за признание этого закона утратившим силу. Однако после этого исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение. В июле 2014 года 57 нардепов обратились в Конституционный Суд с требованием признать “закон Кивалова-Колесниченко” неконституционным. В феврале 2018 года Конституционный Суд Украины (КСУ) признал “закон Кивалова-Колесниченко” неконституционным.

В апреле текущего года Верховной Радой был принят новый законопроект “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. 15 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Стоит отметить, что точка зрения, выраженная депутатом Устенко, совпадает с риторикой “Оппозиционного блока”, который помимо прочего выступает против декоммунизации, нового закона о языке, а также известен неоднозначными заявлениями касательно агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму.

Справка. Алексей Устенко — народный депутат от “Слуги народа” сын Олега Устенко – внештатного советника (по экономическим вопросам) Президента Владимира Зеленского.

На данный момент Устенко 25 лет. Он окончил факультет международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета и факультет международной бизнес-экономики в London City University. Является координатор Гарвардского клуба в Украине. Ранее был ли помощником-консультантом депутата Верховной Рады 8 созыва от ВО “Батькивщина” Валерия Дубиля на общественных началах.

С 2016 года должность председателя инвестиционного направления ООО “Агродженерейшн”. Является эксперт по инвестициям и развитию аграрного сектора и основателем ряда аграрных предприятий: ООО “Агроголден”, ООО “Агротрейд Ленд”, ООО “Агро Трейдинг Киев”, ООО “Агронижин”, ООО “Дубровицкий Агропродукт”, ООО “Рина-Агро”.

В Верховную Раду Устенко прошел под номером 86 в списке партии “Слуга народа” как беспартийный. Является членом одноименной фракции, а также членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Стоит отметить, что по состоянию на 24 декабря Устенко все еще не подал налоговую декларацию.