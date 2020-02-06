Народные депутаты от фракции "Слуги народа" по итогам консультаций с президентом Владимиром Зеленским согласились голосовать за законопроект о рынке земли.

Об этом сообщил в кулуарах Парламента народный депутат от “СН” Никита Потураев. Видео его общения с журналистами обнародовало издание LB.ua.

“Мы не договариваемся с президентом, мы обсуждаем с президентом актуальные вопросы. Мы еще раз прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот важнейший для нашей страны закон”, – отметил он.

На вопрос, на сколько затянется рассмотрение законопроекта, Потураев ответил: “Посмотрим, насколько конструктивно будет настроена оппозиция”.

Он также выразил убеждение, что для принятия законопроекта хватит голосов, сообщает агентство “Укринформ”. В “Слуге народа” рассчитывают на поддержку фракций, которые выступают “за свободную, развитую, европейскую, конкурентоспособную Украину”.

Потураев также проинформировал, что, кроме земельной реформы, нардепы обсудили с президентом ситуацию с расследованием дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.