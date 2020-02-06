Об этом сообщил в кулуарах Парламента народный депутат от “СН” Никита Потураев. Видео его общения с журналистами обнародовало издание LB.ua.
“Мы не договариваемся с президентом, мы обсуждаем с президентом актуальные вопросы. Мы еще раз прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала, конечно, голосование за этот важнейший для нашей страны закон”, – отметил он.
На вопрос, на сколько затянется рассмотрение законопроекта, Потураев ответил: “Посмотрим, насколько конструктивно будет настроена оппозиция”.
Он также выразил убеждение, что для принятия законопроекта хватит голосов, сообщает агентство “Укринформ”. В “Слуге народа” рассчитывают на поддержку фракций, которые выступают “за свободную, развитую, европейскую, конкурентоспособную Украину”.
Потураев также проинформировал, что, кроме земельной реформы, нардепы обсудили с президентом ситуацию с расследованием дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.
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- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.