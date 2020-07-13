Депутаты партии "Слуга народа" получили файлы с основными тезисами о том, как комментировать свои заслуги по случаю создания монобольшенства.

Документ есть в распоряжении LB.ua.

В документе говорится, что монобольшинство “Слуги народа” войдет в историю, так как на его долю выпали самые трудные испытания в истории независимой Украины.

Отдельно указываются и темпы работы, самоотверженность депутатов и количество принятых законов.

Среди главных достижений также указывается: борьба с эпидемией коронавируса, с коррупцией, создание прозрачных рынков, децентрализация, деофшоризацию и многое другое.

“Во-первых, потому, что от “турборежима” мы перешли к проектам системных изменений, работа над которыми более тщательная и долгая. Во-вторых, оппоненты решили устроить цирк с поправками – сначала с земельным законом, затем с законом об игорном бизнесе – внесли более чем 4000 и более чем 3000 правок соответственно. Однако “Слуга народа” создала механизм противодействия “поправочному спаму”. В-третьих, тормозным фактором стал коронавирус, который коснулся депутатов, потому что депутаты – тоже люди, и усложнил работу парламента. Но и это было преодолено – земельная реформа была проголосована в защитных масках и перчатках, но “рука монобольшинства” не дрогнула. По этим причинам многое из запланированного на 2020 год еще не реализовано”, – говорится в документе.

В комментарии #Буквам народный депутат Татьяна Цыба заявила: “Честно говоря, я не вижу в этом проблемы. Это же не темники для СМИ. А рекомендации однопартийцам”.