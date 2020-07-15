Народные депутаты от "Слуги народа" предлагают ввести в конкурсную комиссию, которая будет заниматься назначениями в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, людей, связанных с Арсеном Аваковым – министром внутренних дел.

Об этом написал на своей странице в Facebook нардеп от “Голоса” Ярослав Юрчишин.

Он напомнил, что на прошлой неделе вышел отчет мониторингового комитета Европейской Комиссии, в котором анализировалось выполнение странами, в том числе Украиной, правил безвизового режима.

В отчете, среди прочего, говорилось, что Украина должна обеспечить независимость и эффективность антикоррупционной институциональной базы, избегать политизации работы всех правоохранительных органов. Также наша страна должна обеспечить прозрачный конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

“Очень советую посмотреть на пункт по Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Сегодня Парламент рассматривает кандидатуры 7-ми членов комиссии, которая осенью должна выбирать руководителя САП. И тут начинаются риски нашего “безвиза”, – отметил Юрчишин.

Он уточнил, что “слуги народа” предлагают 4 членов, у которых “нет никакого опыта в борьбе с коррупцией (прямое требование закона), но при этом большинство кандидатов имеют отношение к системе МВД”.

“Проще – люди Авакова. Конечно, такой незаконный состав станет основанием для наших оппонентов в ЕС (а Россия ну очень активно работает с отдельными странами и их представителями) поставить вопрос о целесообразности “безвиза” с Украиной”, – подчеркнул Юрчишин.

“Чтобы не ставить “безвиз” под удар, надо просто перенести рассмотрение этого вопроса, отправить этот нелепый список в комитет и наполнить комиссию достойными кандидатами. Или позволить Авакову поставить под контроль еще один правоохранительный орган. И, вероятно, потерять “безвиз”, – добавил нардеп.

Он уточнил, что в “Голосе” не намерены поддерживать в Раде этот спорный документ.

Речь идет о проекте постановления № 3769 “Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре”. Этот документ есть в сегодняшней повестке дня. Им предлагается назначить в комиссию 7 человек.

Инициаторами документа выступили нардепы от “Слуги народа” и депутатской группы “Партия “За майбутне”.