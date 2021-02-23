В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Конституцию в части расширения полномочий президента Украины.

Документ № 5133 был зарегистрирован 22 февраля.

Соавторами законопроекта указаны первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский и нардепы из фракции “Слуги народа”.

Целью документа является “закрепление особого порядка назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований президентом Украины по согласию Верховной Рады”.

По мнению авторов, это должно обеспечить “максимальную независимость указанных государственных правоохранительных органов, не нарушая баланса конституционных полномочий главы государства и парламента Украины”.

Нардепы предлагают внести изменения в статьи 85 и 106 Конституции.

Речь идет о том, чтобы предоставить президенту Украины полномочия назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований с согласия Верховной Рады (изменения в статью 106 Конституции).

В статье 85 Основного закона предлагается прописать полномочия ВР давать согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР.

Кандидат на назначение должен будет пройти конкурсный отбор.

Стоит отметить, что в феврале 2020 года Верховная Рада отказалась отправлять на доработку проект изменений в Конституцию о полномочиях президента образовывать независимые регуляторные органы, а также назначать руководителей НАБУ и ГБР.

Тогда соответствующий законопроект получил негативную оценку Конституционного суда.