Документ № 5133 был зарегистрирован 22 февраля.
Соавторами законопроекта указаны первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский и нардепы из фракции “Слуги народа”.
Целью документа является “закрепление особого порядка назначения на должности и увольнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований президентом Украины по согласию Верховной Рады”.
По мнению авторов, это должно обеспечить “максимальную независимость указанных государственных правоохранительных органов, не нарушая баланса конституционных полномочий главы государства и парламента Украины”.
Нардепы предлагают внести изменения в статьи 85 и 106 Конституции.
Речь идет о том, чтобы предоставить президенту Украины полномочия назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований с согласия Верховной Рады (изменения в статью 106 Конституции).
В статье 85 Основного закона предлагается прописать полномочия ВР давать согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР.
Кандидат на назначение должен будет пройти конкурсный отбор.
Стоит отметить, что в феврале 2020 года Верховная Рада отказалась отправлять на доработку проект изменений в Конституцию о полномочиях президента образовывать независимые регуляторные органы, а также назначать руководителей НАБУ и ГБР.
Тогда соответствующий законопроект получил негативную оценку Конституционного суда.
- 3 сентября 2019 года Верховная Рада Украины разрешила направить в Конституционный суд для получения заключения законопроект, который дает право президенту образовывать независимые регуляторные органы, назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и Государственного бюро расследований.
- Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным данный законопроект Владимира Зеленского.