В понедельник, 25 января, фракция "Слуги народа" собралась для обсуждения ключевых законопроектов, назначения Юрия Витренко и ситуации вокруг Александр Дубинский.

Об этом сообщают #Буквы.

Заседание проходит накануне новой пленарной недели. На нем присутствует президент Владимир Зеленский, который сегодня празднует свой День рождения.

По словам нардепов, на заседании должны обсудить широкий круг вопросов. Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук анонсировала, что будут обсуждать назначение Юрия Витренко министром энергетики (ранее парламент провалил его назначения, а правительство назначило его и.о. министра).

Глава финкомитета Данил Гетманцев анонсировал обсуждение законопроектов о Бюро экономической безопасности, референдуме и коллекторах.

По словам Марьяна Заблоцкого, среди вопросов из раздела “Разное”, рассматриваемых в конце заседания, будет обсуждение ситуации вокруг Александра Дубинского, которого внесли в санкционный список США за содействие деятельности нардепа Андрея Деркача относительно вмешательства в выборы президента.

Появлялась информация о том, что фракция может проголосовать за исключение Дубинского из фракции из-за последних событий, сам нардеп это опровергает.

Мысли среди нардепов разные: кто-то считает, что санкции ввели, потому что были причины, у других противоположная точка зрения.

Кроме этого, Заблоцкий рассказал, что Зеленского будут поздравлять с Днем рождения. Были слухи о том, что готовят символический подарок, а также о том, что президент просил поддержать деньгами больницы в честь праздника.