66-летнему водителю, который совершил масштабное ДТП на Майдане Независимости в Киеве, сообщили о подозрении.

Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Как сообщалось ранее, 30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Независимости произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу и протаранил несколько припаркованных автомобилей.

По предварительным данным, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу. Затем авто выехало на проезжую часть, протаранило не менее 4 авто и остановилось.

В результате ДТП две женщины 79 и 30 лет погибли на месте происшествия. Еще три человека (пассажиры одной из машин, в частности, 5-месячный ребенок) получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. 66-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель нескольких лиц.

“Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемый госпитализирован в больницу, где находится под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения”, — сообщили в прокуратуре.