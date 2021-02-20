Печерский районный суд Киева отправил под арест водителя автомобиля Hyundai, который подозревается в нанесении смертельных ударов пешеходу в центре столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчине избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей (без внесения залога).

Как известно, 19 февраля на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, который переходил проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля Hyundai, который проезжал по улице.

По данным прокуратуры, в результате конфликта водитель “выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в область головы, от которых последний упал на мостовую и в дальнейшем скончался на месте происшествия”.

Водителя Hyundai, гражданина Азербайджана, 1992 года, вскоре задержали правоохранители. Известно, что он имеет вид на жительство в Украине.

Умерший пешеход – киевлянин, 1969 года рождения.

Сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (“Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или повлекшее смерть потерпевшего”). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.