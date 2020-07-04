В Министерстве образования и науки Украины не исключают, что в связи с эпидемической ситуацией из-за коронавируса обучение в школах частично будет переведено онлайн.

Об этом заявил в интервью изданию LB.ua исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Он сообщил, что за три месяца “испытательного срока”, отведенного ему на этой должности, планирует заниматься вопросами организации учебного процесса в школах в условиях коронавируса.

Шкарлет уточнил, что “дети должны пойти в школу”, в том числе ради социализации.

“Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе”, – отметил он.

Шкарлет добавил, что в министерстве разрабатывают “запасные варианты” на случай ухудшения эпидемической ситуации.

“Возможно, будет смешанная форма посещения школы – частично оффлайн, частично онлайн. Возможно, будут дети по сменам ходить. Нужно наработать материалы не только безопасности санитарных условий, но и условий обучения для того, чтобы дети получали социализацию”, – подчеркнул он.

Шкарлет также выразил мнение, что если в стране будет только дистанционное обучение, это будет означать “социальное сиротство”.

“Я общался за это время с огромным количеством родителей, которые настойчиво обращают внимание на то, что дистанционное образование – это не совсем образование. Если в семье один монитор и три ребенка, у которых одновременно уроки, то как быть? Кроме того, дети, если это младшая школа, нуждаются в уходе. А родителям нужно работать. Конечно, родители должны сидеть с ребенком, но им надо еще зарабатывать на жизнь. Это огромная социальная проблема. Если у нас будет только дистанционное обучение – будет социальное сиротство”, – считает и.о. министра.