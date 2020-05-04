Об этом глава МОЗ сказал на заседании правительства.

По мнению Степанова, в случае резкого увеличения подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ближайшее время условия карантина могут снова изменить.

“Еще раз хочу подчеркнуть, что мы идем на достаточно рискованный выход из карантина, понимая экономическую ситуацию в стране. Нужно будет очень четко придерживаться правил. В случае угрозы мы срочно будем вносить изменения по условиям карантина, если увидим резкий рост больных на коронавирус”, – сказал министр.

Напомним, что карантин был продлен до 22 мая. При этом с 11 мая предусматриваются определенные смягчения карантинных ограничений.