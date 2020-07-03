Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.
“Несколько дней тому назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке”, – отметил Смолий.
Он уточнил, что не мог сделать заявление о политическом давлении на НБУ и после этого остаться в должности.
“Говорить о давлении и ничего не делать – это говорить. Нужно быть более решительным и показать, что мы не держимся за кресло, мы не держимся за должность. Мы боремся за институцию и хотели привлечь внимание к происходящим событиям и к тому, какие последствия могут быть, если пойти на поводу у наших оппонентов”, – подчеркнул Смолий.
Он также проинформировал, что в данный момент не рассматривает возможность в будущем вновь возглавить Нацбанк.
(На видео – с 7:40)
- Верховная Рада Украины сегодня поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Яков Смолий заявил, что представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб экономике страны: в частности, печатать деньги, повысить инфляцию до 11% и изменить курс гривны (установить на уровне 30 грн/доллар).