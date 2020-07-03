Бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

“Несколько дней тому назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке”, – отметил Смолий.

Он уточнил, что не мог сделать заявление о политическом давлении на НБУ и после этого остаться в должности.

“Говорить о давлении и ничего не делать – это говорить. Нужно быть более решительным и показать, что мы не держимся за кресло, мы не держимся за должность. Мы боремся за институцию и хотели привлечь внимание к происходящим событиям и к тому, какие последствия могут быть, если пойти на поводу у наших оппонентов”, – подчеркнул Смолий.

Он также проинформировал, что в данный момент не рассматривает возможность в будущем вновь возглавить Нацбанк.

(На видео – с 7:40)