Об этом он проинформировал, выступая с трибуны Верховной Рады и впоследствии на брифинге для СМИ.
По словам Смолия, предложения “залить экономику деньгами” и изменить курс национальной валюты звучали на совещаниях с нардепами, представителями Правительства и президента.
“Я хочу вам рассказать, что в течение последнего года на совещаниях при участии народных депутатов, представителей Кабинета Министров, премьер-министра, президента неоднократно в сторону Национального банка звучали призывы: “залить экономику деньгами”, отменить базельские принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы “экспортерам было лучше”, поставить инфляцию 11 % и курс 30 (гривен за доллар), потому что такие параметры заложены в государственный бюджет”, – подчеркнул Смолий.
Он уточнил, что это побудило его написать заявление об отставке.
(На видео – с 4 час. 42 мин.)
После своего увольнения Яков Смолий дал брифинг для СМИ, на котором детализировал требования власти, которые выдвигались к НБУ.
Это следующие требования:
• печатать деньги (“залить экономику деньгами”);
• изменить регуляторные акты НБУ, чтобы не регулировать банковский сектор;
• установить курс валют, выгодный отдельному сектору экономики или экспортерам;
• поднять уровень инфляции до 11%;
• установить курс национальной валюты на уровне 30 гривен/доллар.
“На многих совещаниях при участии нардепов, представителей Правительства, премьер-министра и президента звучали тезисы о том, что НБУ должен “залить экономику деньгами”. Что Нацбанк должен изменить наши регуляторные акты, построенные по базельскому принципу, чтобы не регулировать банковский сектор. Установить курс, выгодный отдельному сектору экономики или экспортерам. И доходило до того, что нам говорили: “Мы заложили в бюджет инфляцию 11 % и курс 30, а вы не хотите этого делать”. Я это расцениваю как давление”, – отметил Смолий.
Он добавил, что в течение продолжительного времени в отношении НБУ осуществлялось систематическое политическое давление и травля.
(На видео – с 5:00)
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