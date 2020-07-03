Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб экономике страны: в частности, печатать деньги и изменить курс гривны.

Об этом он проинформировал, выступая с трибуны Верховной Рады и впоследствии на брифинге для СМИ.

По словам Смолия, предложения “залить экономику деньгами” и изменить курс национальной валюты звучали на совещаниях с нардепами, представителями Правительства и президента.

“Я хочу вам рассказать, что в течение последнего года на совещаниях при участии народных депутатов, представителей Кабинета Министров, премьер-министра, президента неоднократно в сторону Национального банка звучали призывы: “залить экономику деньгами”, отменить базельские принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы “экспортерам было лучше”, поставить инфляцию 11 % и курс 30 (гривен за доллар), потому что такие параметры заложены в государственный бюджет”, – подчеркнул Смолий.

Он уточнил, что это побудило его написать заявление об отставке.

(На видео – с 4 час. 42 мин.)

После своего увольнения Яков Смолий дал брифинг для СМИ, на котором детализировал требования власти, которые выдвигались к НБУ.

Это следующие требования: • печатать деньги (“залить экономику деньгами”); • изменить регуляторные акты НБУ, чтобы не регулировать банковский сектор; • установить курс валют, выгодный отдельному сектору экономики или экспортерам; • поднять уровень инфляции до 11%; • установить курс национальной валюты на уровне 30 гривен/доллар.

“На многих совещаниях при участии нардепов, представителей Правительства, премьер-министра и президента звучали тезисы о том, что НБУ должен “залить экономику деньгами”. Что Нацбанк должен изменить наши регуляторные акты, построенные по базельскому принципу, чтобы не регулировать банковский сектор. Установить курс, выгодный отдельному сектору экономики или экспортерам. И доходило до того, что нам говорили: “Мы заложили в бюджет инфляцию 11 % и курс 30, а вы не хотите этого делать”. Я это расцениваю как давление”, – отметил Смолий.

Он добавил, что в течение продолжительного времени в отношении НБУ осуществлялось систематическое политическое давление и травля.

(На видео – с 5:00)