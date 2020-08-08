Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что боевики по одному выстрелу совершили с автоматических гранатометов в районах Попасной и Гнутово, а также один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Шумы. Украинские военные огонь в ответ не открывали.
В результате обстрелов боевиков потерь среди украинских военных нет.
- Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.
- По данным разведки, в течение первой недели “режима тишины” на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.