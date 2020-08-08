На Донбассе от начала текущих суток боевики трижды нарушали режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что боевики по одному выстрелу совершили с автоматических гранатометов в районах Попасной и Гнутово, а также один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Шумы. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

В результате обстрелов боевиков потерь среди украинских военных нет.