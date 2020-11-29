29 ноября в Черновцах повторно будут голосовать на выборах городского головы.

Об этом говорится в прессрелизе Центральной избирательной комиссии, сообщают #Буквы.

Сейчас черновчане выбрать среди двух кандидатов:

Романа Кличука (выдвинут местной организацией политической партии “Единая альтернатива”);

(выдвинут местной организацией политической партии “Единая альтернатива”); Виталия Михайлишина (выдвинут местной организацией политической партии “Команда Михайлишина”).

По итогам голосования на выборах городского головы 25 октября 2020 данные кандидаты получили наибольшее количество голосов избирателей: Роман Кличук – 27,29%, Виталий Михайлишин – 21,33%.

В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в общем смогут принять участие более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования по выборам Черновицкого городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 включительно.

Кроме того, в ЦИК поступила информация от Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии об угрозе проведению голосования.

Так, в ТИК поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий, включенных в состав комиссий от этих организаций, а именно:

Черновицкая областная партийная организация Всеукраинского объединения “Батькивщина” – 216 членов УИК;

Черновицкая территориальная организация политической партии “Европейская Солидарность” – 128 членов УИК;

Черновицкая областная организация политической партии “НАШ КРАЙ” – 85 членов УИК;

Черновицкая областная организация политической партии “Родной город” – 15 членов УИК.

Представлениям представлено заявлений лиц о сложении полномочий.

“Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы”, – говорится в сообщении ЦИК.