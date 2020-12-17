Сегодня, 17 декабря, Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4065 с поправками во втором чтении.

Об этом сообщают #Буквы.

За поддержку более постепенного поднятия акциза на ТИЭН выступили все основные бизнес-ассоциации Украины.

Исправление №175 законопроекту в том числе предусматривает смягчение рост акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) с ранее запланированных 320% от 1 января 2021 до 200% с последующим ежегодным повышением акциза на 30% (до 2025 года).

Напомним, все основные бизнес-ассоциации Украины, в частности Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Союз предпринимателей Украины, Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины, Федерация работодателей Украины выступили за принятие этой нормы.

Резкое повышение акциза на ТИЭН могло спровоцировать дальнейшее падение доходов госбюджета от табачного акциза. Напомним, что в течение 2019 недовыполнение запланированных доходов госбюджета от табачного акциза составило рекордные 14 млрд грн.

За первые 9 месяцев 2020 года, по данным Ассоциации “Укртютюн”, объем недовыполнения плана по табачного акциза составил 9,7 млрд грн.

Смягченный вариант повышения акциза производители называют болезненным для них, но допустимым вариантом.

“Хотя этот вариант для нас тоже болезненный, но он все же лучше, чем разовое повышение на 320%. Мы согласны взять на себя часть налога и потерять прибыль, чтобы не перекладывать это бремя на потребителя, увеличивая стоимость продукта. Мы, как компания, можем гарантировать, что в отличие от повышения в 4,2 раза бюджет в 2021 году получит запланированные 4,8 млрд грн от табака для нагрева “, – заявил генеральный директор “Филип Моррис Украина” Костас Салварас.

До того, производители указывали на то, что при резком увеличении акциза украинцы будут покупать аналогичные товары, завозить контрабандой из других стран.

Вчера #Буквы зафиксировали, как Давид Арахамия уговаривал фракцию согласиться на снижение акциза, поскольку иначе это может привести к недополучению средств бюджетом. За последние несколько лет бюджет уже недополучил 20 млрд.