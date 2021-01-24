В воскресенье, 24 января, в Египте стартует вакцинация против COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам президента страны Абделя-Фаттаха ас-Сиси, сначала вакцинируют медицинский персонал.

В пятницу в Египте было зарегистрировано 748 новых случаев заболевания и 52 смерти от коронавируса. Однако представители здравоохранения говорят, что реальное число, вероятно, намного выше из-за относительно низкого уровня тестирования и исключения результатов частных тестов на COVID-19.

В декабре Египет получил первую партию вакцин, разработанных Китайской национальной фармацевтической группой (Sinopharm).

На прошлой неделе министр здравоохранения заявил, что Египет получит 40 миллионов флаконов, что хватит для 20 миллионов жителей страны, или 20% от 100 миллионов населения.