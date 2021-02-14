Об этом свидетельствуют данные Японского метеорологического агентства.
Толчки силой 4,3 балла зафиксировали в 16:59 по местному времени с эпицентром на глубине 50 км под водой в районе Фукусимы (остров Хонсю).
Это землетрясение НЕ представляет опасности возникновения цунами.
- В субботу, 13 февраля, в Тихом океане у берегов японской префектуры Фукусима произошло мощное землетрясение, в результате которого десятки тысяч домов остались без электричества.
- В результате землетрясения пострадали более 120 человек.