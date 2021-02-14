Сегодня, 14 февраля, в Японии произошло повторное землетрясение - силой 4,3 балла.

Об этом свидетельствуют данные Японского метеорологического агентства.

Толчки силой 4,3 балла зафиксировали в 16:59 по местному времени с эпицентром на глубине 50 км под водой в районе Фукусимы (остров Хонсю).

Это землетрясение НЕ представляет опасности возникновения цунами.