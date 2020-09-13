Ежегодно в Украине во второе воскресенье сентября отмечают День танкистов. В этом году праздник приходится на 13 сентября.

Об этом рассказывают #Буквы.

День танкистов начали праздновать с 1946 года. Тогда в СССР день был основан за заслуги механизированных и танковых войск во время Второй мировой войны.

В августе 1997 года президент Леонид Кучма подписал закон о введении Дня танкистов в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей, учитывая их заслуги в годы Второй мировой войны и с целью воспитания на лучших традициях предыдущих поколений воинов-танкистов ВСУ.

Механизированные, танковые войска – составляют основу Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Они предназначены для удержания занятых районов, рубежей и позиций, отражению ударов противника, прорыва обороны противника, разгрома его войск, захвату важных районов и объектов, для действий в составе морских и воздушных десантов.

На вооружении механизированных и танковых войск находятся танки Т-64, Т-80; бронетранспортеры БТР-70, БТР-80; боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, другие образцы вооружения.