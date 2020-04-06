В столичной больнице умер работник государственного концерна "Укроборонпром", у которого накануне диагностировали коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Как сообщалось ранее, у одного из работников киевского предприятия государственного концерна “Укроборонпром” диагностировали коронавирус. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сегодня мужчина скончался.

“Мужчине было 72 года, он работал токарем на предприятии почти всю жизнь — с 1975 года”, — говорится в сообщении.

В концерне заверили, что погибший не был на предприятии с 20 марта и в последнее время находился дома. На сегодня это единственный случай заболевания на предприятиях концерна.

“Это — первый и пока единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях из состава “Укроборонпром”. По состоянию на 6 апреля 2020 других случаев на предприятиях Концерна не обнаружено”, — отметили в “Укроборонпроме”.