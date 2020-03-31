Об этом он заявил на брифинге во вторник.
“Я давно планировал сменить автомобиль, но, к сожалению, сегодня живу в таком темпе, что у меня нет времени на такие вещи и, честно говоря, ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль. И это совпало с этими событиями в нашей стране”, – отметил Ермак.
“Все, что касается финансов, за сколько, где – это все отражено в моей декларации. Она открыта, можно проверить”, – добавил он.
Ермак также проинформировал, что отказался от служебных автомобилей и от государственной охраны. По его словам, он “первый руководитель Офиса президента, который не имеет государственной охраны”.
“Она мне не нужна. Я честный человек, который готов честно смотреть в глаза любому гражданину Украины”, – заявил Ермак.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 31 березня 2020 р.
Согласно декларации главы ОПУ, автомобиль Mercedes-Benz (стоимостью 2,973 млн гривен) был куплен 11 марта, за день до начала карантина.
- Окружной административный суд Киева открыл производство из-за непредоставления декларации Андреем Ермаком как кандидатом на должность главы Офиса Президента.