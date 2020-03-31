Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал совпадением покупку нового автомобиля Mercedes за 3 млн грн во время вспышки коронавируса и введения карантина в Украине.

Об этом он заявил на брифинге во вторник.

“Я давно планировал сменить автомобиль, но, к сожалению, сегодня живу в таком темпе, что у меня нет времени на такие вещи и, честно говоря, ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль. И это совпало с этими событиями в нашей стране”, – отметил Ермак.

“Все, что касается финансов, за сколько, где – это все отражено в моей декларации. Она открыта, можно проверить”, – добавил он.

Ермак также проинформировал, что отказался от служебных автомобилей и от государственной охраны. По его словам, он “первый руководитель Офиса президента, который не имеет государственной охраны”.

“Она мне не нужна. Я честный человек, который готов честно смотреть в глаза любому гражданину Украины”, – заявил Ермак.

Согласно декларации главы ОПУ, автомобиль Mercedes-Benz (стоимостью 2,973 млн гривен) был куплен 11 марта, за день до начала карантина.