Об этом идет речь в совместном репортаже New York Times и компании медиа-анализа Zignal Labs.

В 2015 году Билл Гейтс выступал на ежегодной конференции TED, посвященной “идеям, достойным распространения”. Его выступление было посвящено тому, что наибольшим риском для человечества является не ядерная война, а инфекционный вирус, который может угрожать жизни миллионов людей.

Теперь, спустя почти 5 лет, запись выступления Гейтс снова популярна и собирает миллионы просмотров. Причина такого интереса — 64-летний Гейтс, соучредитель Microsoft и филантроп, теперь стал звездой ряда теорий заговора о вспышке коронавируса. Это видео используется конспирологами в качестве доказательства того, что он, один из самых богатых людей в мире, заранее планировал пандемию с целью получить контроль над глобальной системой охраны здоровья.

В сообщениях на YouTube, Facebook и Twitter его ложно изображают то как создателя COVID-19, то как спекулянта вакциной от вируса.

История появления теории заговора

Фейки о Гейтсе в настоящее время являются самыми распространенными из фейков о коронавирусе, которые отслеживает компания медиа анализа Zignal Labs. Следом идет миф о распространении коронавируса с помощью 5G-сетей.

С февраля по апрель теории заговора с участием Гейтса и вируса упоминались 1,2 миллиона раз в социальных сетях и телевизионных передачах.

Дезинформационная кампания включает в себя 16 тысяч постов на Facebook, прокомментированные около 900 тысяч раз, и десятки видео на YouTube, самые популярные из которых просмотрели почти 5 млн раз. По данным Zignal Labs, к апрелю ложные теории заговора о Гейтсе достигли максимума — 18 тысяч упоминаний в день.

Первое упоминание о необоснованном заговоре, касающемся вспышки, было 21 января. Тогда личность, связанная с QAnon, предположила в Twitter, что Гейтс заранее знал о пандемии. Пост был основан на патенте, связанном с коронавирусом, от британской группы Pirbright Institute, получившей финансирование от Фонда Гейтса. Патент был связан с потенциальной вакциной от другого коронавируса, который поражает птицу, но спустя пару дней поползли слухи о том, что патент был якобы на “смертельный вирус”.

В некоторых версиях упоминался также Джеффри Эпштейн, финансист, который был осужден за сексуальную эксплуатацию и покончил жизнь самоубийством. Он якобы заявил, что глобальная элита объединилась, чтобы создать коронавирус.

В других теориях интернет-тролли искажали комментарии, сделанные Гейтсом. Например, о том, что Гейтс якобы хотел обследовать население на коронавирус с использованием микрочип-вакцинации.

При чем тут Трамп?

Ложные заявления о Гейтсе обрели популярность среди правых консерваторов, таких как журналистка и телеведущая Лора Ингрэм, противников вакцин, таких как Роберт Ф. Кеннеди-младший, сын бывшего сенатора.

Обозреватели NYT отмечают, что Гейтс выступил в роли противовеса президенту Дональду Трампу в вопросе коронавируса. В течение нескольких недель Гейтс появлялся на телевидении, в статьях Интернет-изданий и форумов, призывая к политике “Оставайся дома”, расширенному тестированию на коронавирус и разработке вакцин.

В то же время действия Трампа Гейтс критиковал, не называя его имени.

“Нет сомнений в том, что Соединенные Штаты упустили возможность опередить новый коронавирус. Выбор, который мы и наши лидеры сделаем сейчас, окажет огромное влияние на то, как скоро количество случаев начнет падать, сколько времени экономика будет оставаться закрытой и сколько американцев похоронят любимых из-за COVID-19”, — написал Гейтс в колонке мнений в газете The Washington Post в конце марта.

Последствия

Эксперты предполагают, что теория заговора о Гейтсе может сильно навредить тому, как люди будут относиться к будущей вакцине против коронавируса, когда она появится.

Исполнительный директор First Draft, организации, борющейся с онлайн-дезинформацией, Клэр Уордл отметила, что повествования о Гейтсе, которые распространяются в Сети, “имеют потенциал для запуска скоординированных и сложных онлайн-кампаний, которые заставляют людей противиться принятию противовирусной вакцины”, когда она будет изобретена.