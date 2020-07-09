Об этом сообщается на странице компании в Twitter.
“Отказываемся от сегодняшней миссии из-за погодных условий. Будет объявлена новая дата запуска, как только она будет согласована “, – говорится в сообщении.
Предварительно планировалось, что запуск состоится 8 июля. Однако, из-за погодных условий старт отложили.
Сейчас в компании согласовывают дату запуска десятой партии спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky.
- Напомним, последняя партия спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешнее орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов.