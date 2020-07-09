Американская компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9, которая должна была вывести на орбиту десятую партию спутников системы Starlink.

Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

“Отказываемся от сегодняшней миссии из-за погодных условий. Будет объявлена ​​новая дата запуска, как только она будет согласована “, – говорится в сообщении.

Предварительно планировалось, что запуск состоится 8 июля. Однако, из-за погодных условий старт отложили.

Сейчас в компании согласовывают дату запуска десятой партии спутников системы Starlink и двух космических аппаратов компании BlackSky.