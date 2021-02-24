Covid-19 Украина

обновлено 24.02.2021 в 12:01

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Вспышка в западных областях. В Украине начинают исследовать штаммы коронавируса

В Украине начинают исследовать образцы коронавируса из Ивано-Франковской области, где началась новая вспышка COVID-19. Исследование украинских образцов в Германии пока не нашло новых штаммов в Украине.

Среда, 24 февраля 2021, 12:33

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина во время дискуссии в украинском кризисном медиа-центре, передает корреспондент #Букв.

“Мы в Украине начинаем секвенирование ивано-франковских штаммов. Нас беспокоит ситуация с подъемом заболеваемости в этой области, мы решили исследовать, какой геном в природе этого коронавируса, возможно, там новый штамм. Мы рассчитываем, что до конца следующей недели или через неделю будем иметь результаты”, – рассказал он.

Напомним, до сих пор в Украине не проводилось секвенирование штаммов коронавируса, образцы отправлялись за границу. По словам Романа Родины, первые исследования не нашли в украинских образцах новых штаммов коронавируса.

“Вчера мы получили результаты части образцов, которые отправили в клинику “Шарите” (Германия) на секвенирование. Всего было 200 образцов из Украины, результаты по 48, там не было найдено ни британского, ни южно-африканского, ни бразильского штаммов. Секвенирование остальных образцов продолжается”, – сообщил гендиректор ЦОС.

  • Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин от  коронавируса COVID-19, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.
  • Ранее сообщалось, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса COVID-19 В.1.1.7  обрел одну из ключевых мутаций в шиповидном белке, которая уже есть у “южно-африканского” штамма.
Теги: західні області, Івано-Франківська область, Коронавирус, новий штам

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