Вспышка в западных областях. В Украине начинают исследовать штаммы коронавируса

В Украине начинают исследовать образцы коронавируса из Ивано-Франковской области, где началась новая вспышка COVID-19. Исследование украинских образцов в Германии пока не нашло новых штаммов в Украине.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина во время дискуссии в украинском кризисном медиа-центре, передает корреспондент #Букв.

“Мы в Украине начинаем секвенирование ивано-франковских штаммов. Нас беспокоит ситуация с подъемом заболеваемости в этой области, мы решили исследовать, какой геном в природе этого коронавируса, возможно, там новый штамм. Мы рассчитываем, что до конца следующей недели или через неделю будем иметь результаты”, – рассказал он.

Напомним, до сих пор в Украине не проводилось секвенирование штаммов коронавируса, образцы отправлялись за границу. По словам Романа Родины, первые исследования не нашли в украинских образцах новых штаммов коронавируса.

“Вчера мы получили результаты части образцов, которые отправили в клинику “Шарите” (Германия) на секвенирование. Всего было 200 образцов из Украины, результаты по 48, там не было найдено ни британского, ни южно-африканского, ни бразильского штаммов. Секвенирование остальных образцов продолжается”, – сообщил гендиректор ЦОС.

Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин от коронавируса COVID-19, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.