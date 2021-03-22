Психотерапевт Алиса Ондо-Анге считает, что ребенок не способен ни эмоционально, ни психологически понять, что изображает в соцсетях, или оценить вероятные последствия.

Об этом пишут #Буквы.

По словам специалистки, ребенок, демонстрирует эротично окрашенную поведение на фото, вряд готова к по-настоящему эротично окрашенных действий в свою сторону, даже если думает иначе.

“Даже если брать подростковый возраст, условные 12-16 лет, далеко не все дети будут готовы к собственно сексу, не говоря уже о младших. Мы до сих пор живем в опасном мире, в котором женщину обвиняют в ее же изнасиловании из-за «короткой юбки и откровенной позы». Но взрослый человек хотя бы имеет хоть какой-то ресурс, чтобы эту травму обработать. Последствия насилия же над формирующейся психикой очень страшные”, – объясняет специалистка.

По мнению консультанта с цифровой безопасности Алины Елевтеровой, использование контента с ребенком во взрослом формате, особенно если он провоцирующий, не совсем этическое, даже если ребенок сам не против.

“Во-первых, это может нарушать правила платформ, на которых размещается контент. Во-вторых, в Украине существует возраст сексуального согласия, согласно которому человек считается сознательным, чтобы принимать решения о своих личных отношениях – 16 лет. Поэтому мне кажется, что уместным с точки зрения правового поля является демонстрация отношений подростками, которым уже исполнилось 16”, – говорит консультант.