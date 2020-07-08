Всемирная организация здравоохранения направит своих экспертов в Китай, чтобы найти источник происхождения вируса COVID-19.

Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус в своем Twitter.

“В эти выходные эксперты отправятся в Китай, чтобы вместе со своими китайскими коллегами подготовить научные планы по выявлению зоонотического источника COVID-19. Эксперты разработают объем и область ведения международной миссии под руководством ВОЗ”, – написал он.

Он отметил, что задача миссии в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения вируса и определить, как он передался от животного человеку.

“Этот процесс является развивающейся задачей, которая может привести к дальнейшим международным научным исследованиям и сотрудничеству во всем мире”, – добавил гендиректор ВОЗ.