Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны обнаружил активизацию хакерской группировки Gamaredon, которую связывают со спецслужбами Российской Федерации.

Об этом сообщают на сайте СНБО.

Отмечают, что были обнаружены признаки подготовки кибератаки на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры.

“Проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаки на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам”, – говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность в различных сферах, работают в постоянном режиме отслеживания, чтобы отразить кибератаки.

“Киберугрозы со стороны Российской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для европейских стран. Неотложное информирование НКЦК при СНБО Украины о выявленных кибератаках на информационные системы государственных органов, объектов критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию крайне важно, ведь последствия от кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества”, – подчеркнул он.