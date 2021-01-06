На фоне праздников в Калифорнии увеличилось количество госпитализированных и умерших от COVID-19. Пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке, из-за недостатка начали ограничивать подачу кислорода.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

После празднования Дня Благодарения и связанных с праздниками путешествий граждан в штате Калифорния фиксируется самый сильный всплеск заболеваемости коронавирусом с начала пандемии.

Сейчас в больницах Калифорнии пациентов с COVID-19 более чем в два раза больше, чем месяц назад. Ежедневный прирост больных в штате держится сейчас на уровне 38 тысяч, что меньше, чем две недели назад, но все еще много. К тому же за последние 14 дней количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, возросло на 18%. Многие отделения интенсивной терапии в штате уже переполнены.

Высокой остается и смертность среди пациентов с COVID-19. В понедельник умерли 4258 пациентов. Еще две недели назад смертность была на уровне 3 тысяч.

Хуже всего ситуация на юге штате и в долине Сан-Хоакин, где отделения интенсивной терапии работают на нуле. По меньшей мере 90 пациентов госпитализированы за пределами больниц, чтобы облегчить нагрузку на медучреждения.

Штат также сталкиваются с нехваткой кислорода для пациентов, для исправления ситуации привлечены Инженерный корпус армии США и Управление скорой медицинской помощи Калифорнии, которые должны обеспечить доставку и пополнение кислородных баллонов. На днях медицинский директор службы экстренной медицинской помощи округа Лос-Анджелес Марианна Гауш-Хилл, выпустила инструкции для работников скорой помощи о введении “минимального количества кислорода, необходимого для поддержания уровня насыщения” из-за недостатка кислорода.

В то же время набирает обороты вакцинация. Сейчас штат ввел 35% полученных доз вакцины.