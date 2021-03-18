Covid-19 Украина

обновлено 18.03.2021 в 20:01

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Спорт на карантине: что разрешено и запрещено в «оранжевой» и «красной» зонах

В Украине снова расширились "оранжевая" и "красная" зоны адаптивного карантина.

Четверг, 18 марта 2021, 20:25

#Буквы собрали все ограничения для спортсменов, которые будут действовать в “оранжевой” и “красной” зонах.

“Оранжевая” зона

“Оранжевый уровень” эпидопасности не предусматривает дополнительных ограничений установленных в “желтой” зоне. Он сигнализирует об ухудшении эпидситуации в регионе, органы местного самоуправления могут вводить дополнительные ограничения самостоятельно. Поэтому в “оранжевой зоне” действуют ограничения “желтой зоны”.

На территории региона, на которой установлен “оранжевый” уровень эпидемической опасности, разрешается проведение спортивных мероприятий спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта, видам спорта лиц с инвалидностью и спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей (кроме международных соревнований и матчей, которые могут проводиться со зрителями по отдельному согласованию с Министерством здравоохранения) при условии соблюдения участниками соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья участников.

Разрешено:

– проведение массовых мероприятий при участии максимум одного человека на 4 кв. м площади здания или территории (на открытом воздухе) или наполненностью залов до 50% мест в каждом отдельном зале;

– проведение официальных спортивных мероприятий со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра (при размещении зрителей стоя)

– деятельность спортивных залов, фитнес-центров в присутствии максимум одного посетителя на 10 кв. м, в бассейнах – максимум 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп.

“Красная” зона

В регионах с красным уровнем будут действовать ограничения для спортсменов, подобные январскому локдауну, а именно запрещается:

– работа спортзалов,

– фитнес-центров и бассейнов, кроме тренировок спортсменов национальных сборных и их тренеров;

– проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных соревнований без зрителей.

Теги: карантин, помаранчева зона, червона зона, спортсмен

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