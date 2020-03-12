Киевский апелляционный суд оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко ("Риффмастера") под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

“12 марта 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 5 февраля 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления национальной полиции Украины и продлен в отношении подозреваемого Антоненко срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 4 апреля 2020 включительно”, – говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 5 февраля 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения.

Таким образом, Антоненко будет находиться под стражей до 4 апреля.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.