Средняя заработная плата в Украине в декабре 2019 года возросла на 16% по сравнению с декабрем 2018 года.

Об этом сообщается в отчете Госстата.

Уточняется, что средняя номинальная зарплата в Украине в декабре 2019 года составила 12 264 гривны, что в 2,9 раза превышает размер минимальной зарплаты (4 173 грн).

По информации Госстата, наибольший рост средней зарплаты произошел в Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях.

Наиболее высокий уровень средних зарплат по стране зафиксирован в Киеве, где он составляет 18 869 гривен.

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Черниговской области – 8 851 гривна.

Отмечается, что средняя заработная плата в подконтрольной части Донецкой и Луганской области составляет 13 177 гривен и 10 195 гривен соответственно.

Стоит отметить, что ранее Правительство обнародовало размеры зарплат всех министров за четыре месяца. Согласно опубликованным данным, средняя зарплата Новосад составляла 63 тысячи 446 грн (даже с учетом налогов “на руки” Новосад получала в среднем около 50 тысяч грн). В сентябре зарплата министра составила 38 тысяч 288 грн, в октябре – 37 тысяч 981 грн, в ноябре – 39 тысяч 103 грн.

А вот в декабре зарплата Новосад составила 138 тысяч 412 грн (в том числе надбавки – 42 тысячи 412 грн и премии за четыре месяца в размере 96 тысяч грн). “На руки”, с учетом уплаты налогов и сборов, министр получила 111 тыс. 421 грн.