Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Кабмина.

Так, самую высокую среднюю зарплату в прошлом году получал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (более 100 тысяч гривен). Наименьшая зарплата – у министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета – чуть более 32 тысяч гривен.

Средняя заработная плата премьер-министра Украины Алексея Гончарука в 2019 году составляла 60 тысяч 479 грн. В декабре он получил 76 190 грн (в том числе надбавки составляли 40 тысяч грн, а премия – 36 190 грн). В сентябре зарплата Гончарука была – 61 тысячу 916 грн, а в октябре и феврале – 60 тысяч 087 грн и 43 тысячи 724 грн соответственно.

Средняя заработная плата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы в 2019 году составляла 58 тысяч 652 грн. Выплаты в декабре составили 86 тысяч 774 грн (в том числе надбавка – 58 тысяч 655 грн, премия – 28 тысяч 119 грн). В осенние месяцы Кулебе было начислено: в сентябре – 48 тысяч 523 грн, октябре – 56 тысяч 263 грн, ноябре – 43 тысячи 047 грн.

Вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров получал в среднем в 2019 году 55 тысяч 664 грн. В сентябре он получил 52 тысячи 629 грн, в октябре 51 тыс. грн, а в ноябре – 34 тысячи 141 грн. В декабре его зарплата составила 84 тысячи 887 грн (из них 35 тыс. 506 грн надбавка и 49 тысяч 381 грн премия).

Средняя заработная плата в 2019 году у министра внутренних дел Арсена Авакова составила 100 тысяч 041 грн. В декабре ему было начислено 186 тысяч 541 грн (в том числе надбавки – 49 тысяч 225 грн, премии – 137 тысяч 317 грн). В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составила 33 тысячи 930 грн, 82 тысячи 072 грн и 97 тысяч 623 грн соответственно.

Средняя зарплата министра развития общин и территорий Алены Бабак составила 84 тысячи 318 грн. В декабре она получила 212 тысяч 600 грн (надбавки 37 тысяч 600 грн, премии 175 тысяч грн). А в сентябре, октябре и ноябре – 18 тысяч 773 грн, 23 тысячи 710 грн, 82 тысячи 189 грн соответственно.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов получал в среднем 83 тысячи 947 грн. В декабре он получил 222 тысячи 592 грн (в том числе надбавку – 73 тысячи 337 грн и премию – 149 тысяч 255 грн). В сентябре ему было начислено 15 тысяч 134 грн зарплаты, в октябре 18 тысяч 180 грн и ноябре – 79 тысяч 883 грн.

Средняя зарплата министра юстиции Украины Дениса Малюськи составляла 75 тысяч 734 грн. В декабре он получил 226 тысяч 361 грн (в том числе надбавку – 35 тысяч 961 грн и премию 190 тысяч 400 грн). В сентябре, октябре и ноябре заработная плата министра составляла 20 тысяч 723 грн, 19 тысяч 927 грн, 35 тысяч 927 грн соответственно.

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Средняя заработная плата в 2019 году у министра социальной политики Украины Юлии Соколовской – 65 тысяч 317 грн. Ее выплаты в сентябре составили 24 тысячи 395 грн, в октябре – 58 тысяч 259 грн, в ноябре – 56 тысяч 620 грн. В декабре зарплата министра была 216 тысяч 783 грн (в том числе надбавка – 39 тысяч 432 грн, премия – 82 тысячи 563 грн, материальная помощь – 94 тысячи 788 грн).

Министр образования и науки Анна Новосад в среднем получала 63 тысячи 446 грн. В декабре прошлого года ее зарплата составила 138 тысяч 412 грн (в том числе надбавки – 42 тысячи 412 грн и премии 96 тысяч грн). В сентябре министр получила 38 тысяч 288 грн, в октябре – 37 тысяч 981 грн, в ноябре – 39 тысяч 103 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова получала среднюю зарплату в размере 62 тысячи 075 грн. В сентябре она получила 36 тысяч 384 грн, в октябре – 61 тысячу 890 грн, в ноябре – 60 тысяч 637 грн. В декабре министру насчитали 89 тысяч 387 грн зарплаты (из которых 36 тысяч 387 грн – надбавка и 53 тысячи грн – премия).

Средняя зарплата министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в прошлом году составляла 62 тысячи 069 грн. В декабре ему начислено 233 тысячи 893 грн (с надбавкой 48 тысяч 279 грн, премией 73 тысячи 766 грн и материальной помощью 111 тысяч 848 грн). В то же время в сентябре, октябре и ноябре его зарплата составляла 27 тысяч 505 грн, 30 тысяч 532 грн и 68 тысяч 194 грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель получал в среднем 61 тысячу 299 грн зарплаты. В сентябре он получил 18 тысяч 549 грн, в октябре – 33 тысячи 540 грн, а в ноябре – 31 тысячу 102 грн. В декабре его зарплата составила – 162 тысячи 003 грн (в том числе надбавка – 39 тысяч 105 грн и премия – 122 тысячи 898 грн).

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда получала среднюю зарплату в размере 46 тысяч 688 грн. В декабре ее выплаты составили 158 тысяч 772 грн (в том числе надбавка 37 тысяч 280 грн, премия – 80 тысяч грн, материальная помощь 41 тысяча 492 грн). В сентябре чиновник получила 22 тысячи 894 грн, в октябре 23 тысячи 453 грн, а в ноябре 23 тысячи 124 грн.

Средняя заработная плата министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия составила 44 тысячи 527 грн. Его выплаты в декабре составили 44 тысячи 038 грн (надбавки 36 тысяч 038 грн, премия 8 тысяч грн). В сентябре, октябре и ноябре – 55 тысяч 390 грн, 40 тысяч 439 грн и 38 тысяч 239 грн соответственно.

У министра обороны Украины Андрея Загороднюка средняя заработная плата в прошлом году составила 41 тысячу 982 грн. В сентябре он получил 24 тысячи 228 грн, в октябре 23 тысячи 377 грн, а в ноябре – 23 тысячи 132 грн. В декабре его зарплата составила 97 тысяч 191 грн (в том числе надбавка 23 тысячи 134 грн и премия 74 тысячи 057 грн).

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой средняя зарплата в прошлом году составила 41 тысячу 940 грн. За три месяца осени чиновник получила: 15 тыс. 896 грн в сентябре, 22 тысячи 036 грн в октябре и 34 тысяч 841 грн в ноябре. За декабрь министру насчитали 94 тысячи 988 грн (в том числе надбавки 34 тысячи 269 грн и премии 60 тысяч 719 грн).

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский получал среднюю зарплату в размере 38 тысяч 512 грн. В декабре прошлого года он получил 112 тысяч 905 грн (в том числе надбавки – 32 тысячи 905 грн, а премии – 80 тысяч грн). В сентябре Бородянскому начислили зарплату в размере 9142 грн, в октябре и ноябре – по 16 тысяч грн.

Средняя зарплата у министра Кабинета Министров Украины Дмитрия Дубилета составила 32 тысячи 386 грн. В декабре он получил 17 тысяч 544 грн, в ноябре – 16 тысяч грн, а в сентябре и октябре по 48 тысяч грн.