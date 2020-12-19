Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Разрешение на экстренное использование позволяет распространять вакцину Moderna против COVID-19 в США для использования у лиц в возрасте 18 лет и старше.
FDA определило, что вакцина Moderna соответствует установленным критериям для выдачи EUA. Совокупность доступных данных дает четкие доказательства того, что вакцина Moderna может быть эффективной в предотвращении коронавируса.
Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества перевешивают известные и потенциальные риски.
Вакцина Moderna содержит информационную РНК (мРНК), которая является генетическим материалом, а также небольшой фрагмент мРНК вируса SARS-CoV-2, который инструктирует клетки организма производить характерный “спайковый“ белок вируса. После того, как человек получает эту вакцину, его организм вырабатывает копии белка-шипа, который не вызывает заболевание, но запускает иммунную систему, чтобы научиться реагировать защитно, вызывая иммунитет против SARS-CoV-2.
“Теперь, когда доступны две вакцины для предотвращения COVID-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с этой глобальной пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах“, – отметил доктор медицинских наук, комиссар FDA Стивен М. Хан.
- Как сообщалось ранее, 12 декабря управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer.
- В воскресенье, 13 декабря Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC) проголосовал за рекомендацию вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech для людей в возрасте от 16 лет и старше.