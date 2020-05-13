Соединенные Штаты отказались использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из РФ, которые, возможно, стали причиной пожаров в российских больницах.

Об этом сообщает Reuters.

Аппараты ИВЛ из РФ в США еще не использовались, а теперь и вовсе будут изъяты.

Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США заявило, что российские ИВЛ имеют точно такую же модель, как и те, которые, возможно, унесли жизни шести человек во время пожаров в российских больницах.

“В качестве превентивных мер штаты возвращают аппараты ИВЛ в Агентство”, – сказано в сообщении.

Речь идет об аппаратах Aventa-M.

До этого в США эти аппараты не отправляли в больницы.

“Из-за предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ”, – сказала пресс-секретарь FEMA Джанет Монтези.

9 мая на севере Москвы произошел пожар в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого, где лечат больных коронавирусом COVID-19.