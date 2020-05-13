Об этом сообщает Reuters.
Аппараты ИВЛ из РФ в США еще не использовались, а теперь и вовсе будут изъяты.
Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США заявило, что российские ИВЛ имеют точно такую же модель, как и те, которые, возможно, унесли жизни шести человек во время пожаров в российских больницах.
“В качестве превентивных мер штаты возвращают аппараты ИВЛ в Агентство”, – сказано в сообщении.
Речь идет об аппаратах Aventa-M.
До этого в США эти аппараты не отправляли в больницы.
“Из-за предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ”, – сказала пресс-секретарь FEMA Джанет Монтези.
9 мая на севере Москвы произошел пожар в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого, где лечат больных коронавирусом COVID-19.
- Россия продала США медицинскую технику, средства защиты и другие необходимые средства. При этом в РФ заявили, что предоставили американской стороне “гуманитарную помощь”.