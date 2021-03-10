В Белом доме сообщили о планах закупить дополнительно 100 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. Таким образом, США удвоят заказ на поставку однокомпонентной вакцины.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

О планах администрации Белого доме вскоре сообщит президент страны Джо Байден. На встрече с руководителями фармацевтических компаний Johnson & Johnson и Merck он заявит о принятом решении официально.

Из бюджета США выделили более 1 миллиарда долларов за 100 миллионов доз от Johnson & Johnson.

Ранее планировалось, что компания поставит 37 миллионов доз к этому моменту, но теперь речь идет о 20 миллионах. Пока что в компании собираются ускорить темпы и масштабы производства, чтобы возобновить поставки в конце марта.

Компания Merck, конкурент Johnson & Johnson, согласилась помочь на этапе фасовки и упаковки вакцин. При необходимости, в Merck предоставят производственные мощности для создания вакцин. Компания смогут наладить совместный процесс производства к маю.

На сегодняшний день у американского правительства есть соглашение с Johnson & Johnson о поставке 100 миллионов доз вакцин к концу июня. На прошлой неделе федеральное правительство отправило почти 3,9 миллиона доз одноразовой вакцины и заявляет, что планирует распределить еще 16 миллионов к концу этого месяца.

27 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило использовать вакцину Johnson & Johnson людям от 18 лет и старше. В отличие от вакцин Pfizer и Moderna, у вакцин Johnson & Johnson только одна доза. Ее можно хранить в обычном холодильнике несколько месяцев.

Как отмечает Reuters, около 30 млн человек (или 9,2% населения США) были полностью привиты вакцинами от COVID-19, изготовленными компаниями Pfizer Inc/BioNTech SE, Moderna Inc и Johnson & Johnson.

Почти 18% населения США, или 58,9 млн взрослых, получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Президент США Джо Байден ранее призвал американцев продолжать сохранять осторожность и следовать рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний.