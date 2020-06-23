Об этом Трамп написал в Twitter.
Президент США отметил, что сделка не прекращена, а переговоры продолжаются.
“Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!”,- написал Трамп.
The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020
О намерениях Трампа аннулировать торговое соглашение с Китаем ранее говорил один из его советников при Белом доме Питер Наварро. Он утверждал, что отменить достигнутые торговые соглашения могут на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Напомним, первая фаза торговой сделки между государствами была подписана в январе 2020 года. В мае Трамп впервые заявил о том, что готов разорвать ее.
Согласно первой фазе сделки, Китай может импортировать американские сельхозтовары на сумму $36,5 млрд в этом году.
С 10 мая пошлины на китайские товары выросли на 200 миллиардов долларов. Комментируя такое решение, президент Трамп отмечал, что несмотря на повышение пошлин до 25 %, США и Китай продолжают конструктивный диалог в поиске решений относительно введения новых пошлин
1 сентября США и Китай начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В 7 утра по киевскому времени вступили в силу китайские пошлины на 5 % на поставки сырой нефти. Также, новые пошлины в размере 5 % ввели на поставки соевых бобов и многих других американских товаров, общая стоимость которых составила больше 75 миллиардов долларов. В США повысили пошлины на импортные товары из Китая. Повышение пошлин коснется товаров более чем на 250 миллиардов долларов.
- 15 декабря в министерстве коммерции Китая заявили о том, что согласовали с США текст первой фазы двусторонней торговой сделки, предусматривающий поэтапную отмену пошлин на товары.
- 24 декабря в британских СМИ сообщали, что США и Китай “в ближайшее время” подпишут торговое соглашение.