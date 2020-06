Об этом Трамп написал в Twitter.

Президент США отметил, что сделка не прекращена, а переговоры продолжаются.

“Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!”,- написал Трамп.

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020