США осудили проведение в оккупированном Крыму голосования по поправкам в Конституцию РФ

Посольство США в Украине осудило проведение "общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте посольства.

“Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов, в который раз нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы твердо повторяем, что Крым – это Украина”, – говорится в заявлении.

Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія використовує Крим для проведення несанкціонованих опитувань, вкотре порушуючи суверенітет та територіальну цілісність України. Ми твердо повторюємо, що Крим – це Україна. #CrimeaIsUkraine https://t.co/MEpnBMthWP — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 2, 2020

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты возили украинцев с временно оккупированных территорий Донбасса в Россию голосовать за поправки в конституцию.