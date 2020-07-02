Covid-19 Украина

обновлено 02.07.2020 в 15:02

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США осудили проведение в оккупированном Крыму голосования по поправкам в Конституцию РФ

Посольство США в Украине осудило проведение "общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России" в оккупированном Крыму.

Четверг, 2 июля 2020, 16:34

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте посольства.

“Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия использует Крым для проведения несанкционированных опросов, в который раз нарушая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы твердо повторяем, что Крым – это Украина”, – говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты возили украинцев с временно оккупированных территорий Донбасса в Россию голосовать за поправки в конституцию.

  • В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что в поддержку изменений в Конституцию РФ выступили 77,92 % избирателей.
Теги: США, Конституция, поправки, РФ

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