Вчера, 28 апреля, в зоне проведения ООС в Луганской области, в результате обстрела погиб военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады Алексей Лисин.

Об этом сообщает 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook.

“Этот день, к сожалению мы вынуждены начинать с тяжелой вести… В Луганской области во время обстрела, снова погиб наш воин ​​- солдат Алексей Лисин. Вечером 28 апреля, когда Алексей находился на боевом посту, его жизнь оборвал осколок вражеского снаряда”, – говорится в сообщении.

Боец родом из села Горькое на Гуляйпольщине, Запорожской области. Родился 30 марта 1990 года. Присоединился к бригаде в прошлом году.

До армии Алексей работал дальнобойщиком в Днепре, где жил с родителями. Он потерял обоих родителей и дом в пожаре.

У Алексея остались старенькая бабушка, младший брат Николай, старшая сестра Татьяна, двенадцатилетняя дочь от первого брака Лида, и любимая девушка Лиля с которой он планировал пожениться.

“Он был спокойным и добрым, – вспоминает один из его побратимов, служивший с Алексеем на одной позиции. – Мечтал поскорее вернуться к любимой”.

Ранее в штабе ООС сообщали, что за прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военнослужащий.