Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Как рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, страна начнет принимать иностранцев уже с июля.
При этом министр подчеркнул, что Турция готова будет принимать именно украинских туристов, а также возобновить постоянные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.
Турецкая сторона обещает все необходимые условия для безопасного отдыха украинских туристов.
Ранее сообщалось, что Мальта откроет аэропорт для пассажирских рейсов с 1 июля.
- Ирландский лоукостер Ryanair с 1 июля планирует возобновить 40 % своего прежнего расписания рейсов, что покроет около 90% маршрутной сети до пандемии коронавируса.