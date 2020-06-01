Турция объявила точную дату, с которой начнет принимать украинских туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, страна начнет принимать иностранцев уже с июля.

При этом министр подчеркнул, что Турция готова будет принимать именно украинских туристов, а также возобновить постоянные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.

Турецкая сторона обещает все необходимые условия для безопасного отдыха украинских туристов.

Ранее сообщалось, что Мальта откроет аэропорт для пассажирских рейсов с 1 июля.