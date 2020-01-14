Копия документа со списком членов группы есть в распоряжении #Букв.
“C целью подготовки согласованных предложений относительно совершенствования действующего законодательства Украины по вопросам народовластия и прямой демократии, а также с целью создания условий для реализации положений статьи 5 Конституции Украины…рабочей группе подготовить в шестимесячный срок проекты законов по вопросам народовластия и прямой демократии”, – говорится в документе.
Главой рабочей группы назначен Руслан Стефанчук – первый замглавы Рады.
Ниже, публикуем список членов рабочей группы:
Стефанчук заявил, что рабочая группа наработала целую инфраструктуру законопроектов, касающихся народовластия.
- Ранее первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме будет внесен в Парламент в начале следующей сессии.