Стало известно, кто вошел в рабочую группу Верховной Рады, которая подготовит законопроекты о народовластии, или о референдумах.

Копия документа со списком членов группы есть в распоряжении #Букв.

“C целью подготовки согласованных предложений относительно совершенствования действующего законодательства Украины по вопросам народовластия и прямой демократии, а также с целью создания условий для реализации положений статьи 5 Конституции Украины…рабочей группе подготовить в шестимесячный срок проекты законов по вопросам народовластия и прямой демократии”, – говорится в документе.

Главой рабочей группы назначен Руслан Стефанчук – первый замглавы Рады.

Ниже, публикуем список членов рабочей группы:

Стефанчук заявил, что рабочая группа наработала целую инфраструктуру законопроектов, касающихся народовластия.