15 января сразу после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию, он встретился с премьером Дмитрием Медведевым и с членами правительства. На этой встрече Дмитрий Медведев объявил о своей отставке.

Об этом сообщается на сайте российского правительства.

“Вы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович как президент обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации. Эти изменения … внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку”, — сказал Медведев.

Решение об отставке Медведева принял Путин.

Как сообщает российский Forbes, Путин оказался недоволен работой правительства по исполнению майского указа президента. В конце 2019 года Медведев обсуждал с Путиным ряд национальных проектов. “Путину дали бумагу, из которой было ясно, что нацпроекты и национальные цели лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых. Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина”, — отмечает Forbes.