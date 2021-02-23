23 февраля на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб уроженец Одессы сержант Дмитрий Сардак.

Об этом сообщает Командование “Юг” в Facebook.

“Сегодня, 23 февраля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов погиб военнослужащий военной службы по контракту отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитрий Романович и был легко ранен военнослужащий военной службы по контракту этой же бригады”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации осуществили огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Зайцевого.

“Во время обстрела сержант Сардак Д.М. получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Последний срочно медицинским автомобилем воинской части был доставлен в больничное учреждение города Светлодарск, а затем в военно-медицинский госпиталь города Часов Яр”, – сообщают в командовании.

В последний путь сержанта Дмитрия Сардака проведут в его родной Одессе. У погибшего солдата осталась жена.

“Командование оперативного командования “Юг” Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Также желает раненому выздоровления и скорейшего возвращения в боевой строй”, – отмечают в оперативном командовании “Юг”.