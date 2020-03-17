В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов.

Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Александр Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 Закона Украины «О Государственном бюро расследований».

Как известно, Александр Соколов был назначен заместителем Венедиктовой в январе. Перед этим он работал в УСБУ в Харьковской области.

По данным журналистов bihus.info, Александр Соколов, который так же выиграл конкурс на должность заместителя директора ГБР, может быть связан с Ириной Венедиктова через свою жену Анну Соколову.

Ирина Венедиктова занимала должность исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (с декабря 2019). Ранее она была народным депутатом от “Слуги народа”.