Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Александр Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 Закона Украины «О Государственном бюро расследований».
Как известно, Александр Соколов был назначен заместителем Венедиктовой в январе. Перед этим он работал в УСБУ в Харьковской области.
По данным журналистов bihus.info, Александр Соколов, который так же выиграл конкурс на должность заместителя директора ГБР, может быть связан с Ириной Венедиктова через свою жену Анну Соколову.
Ирина Венедиктова занимала должность исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (с декабря 2019). Ранее она была народным депутатом от “Слуги народа”.
- Верховная Рада Украины подержаласегодня назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора.