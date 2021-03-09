Сегодня, 9 марта, Шевченковский комитет объявил имена лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, в номинации “Публицистика, журналистика” лауреатом стал Станислава Асеева за книгу эссе “В изоляции”.

В номинации “Киноискусство” победил режиссер Валентин Васянович и художник-постановщик Владлен Одуденко за фильм “Атлантида”.

Борис Михайлов с проектом “Испытание смертью” одержал победу в номинации “Визуальное искусство”.

Оксана Луцишина с романом “Иван и Феба” стала лауреатом номинации “Литература”.

В номинации “Музыкальное искусство” победило агентство “Ухо”, которое представляют Александра Андрусик, Евгений Шимальський и Екатерина Сула, за проект “Архитектура голоса”.

Кроме того, режиссера Сергея Маслобойщикова, художницу по костюмам Наталья Рудюк и композитора Александра Бегма отметили в номинации “Театральное искусство” за спектакль “Verba” по мотивам драмы-феерии Леси Украики “Лесная песня” Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Отметим, что торжественное представление лауреатов состоится в Каневе в мае.