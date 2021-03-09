Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, в номинации “Публицистика, журналистика” лауреатом стал Станислава Асеева за книгу эссе “В изоляции”.
В номинации “Киноискусство” победил режиссер Валентин Васянович и художник-постановщик Владлен Одуденко за фильм “Атлантида”.
Борис Михайлов с проектом “Испытание смертью” одержал победу в номинации “Визуальное искусство”.
Оксана Луцишина с романом “Иван и Феба” стала лауреатом номинации “Литература”.
В номинации “Музыкальное искусство” победило агентство “Ухо”, которое представляют Александра Андрусик, Евгений Шимальський и Екатерина Сула, за проект “Архитектура голоса”.
Кроме того, режиссера Сергея Маслобойщикова, художницу по костюмам Наталья Рудюк и композитора Александра Бегма отметили в номинации “Театральное искусство” за спектакль “Verba” по мотивам драмы-феерии Леси Украики “Лесная песня” Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Отметим, что торжественное представление лауреатов состоится в Каневе в мае.
- В декабре 2020 года члены Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 путем тайного голосования сформировали “короткий” список, из которого и выбрали победителей в каждой из номинаций.