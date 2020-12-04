Об этом он заявил на своей Facebook-странице.
Вице-спикер отметил, что боролся с болезнью в течение 23 дней. Также он добавил, что появились некоторые побочные последствия коронавируса.
“Наконец-то отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей”, – написал Стефанчук.
Он поблагодарил всех за поддержку и призвал соблюдать противоэпидемиологические правила.
- 12 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заразился коронавирусом COVID-19: он получил результат теста.
- 30 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на COVID-19 и возвращается к работе в парламенте.