Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук получил отрицательный результат теста на коронавирус. Врачи констатировали выздоровление политика.

Об этом он заявил на своей Facebook-странице.

Вице-спикер отметил, что боролся с болезнью в течение 23 дней. Также он добавил, что появились некоторые побочные последствия коронавируса.

“Наконец-то отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей”, – написал Стефанчук.

Он поблагодарил всех за поддержку и призвал соблюдать противоэпидемиологические правила.