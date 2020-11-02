Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета ВР.
Результаты аудита он назвал “чеком за вечеринку независимости”.
“На этой неделе будут представлены результаты аудита государства, то, чем мы занимались. Фактически мы будем иметь возможность увидеть “чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины” и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас”, – сказал он.
Кроме этого, по словам Стефанчука, будет представлена в ближайшее время по требованию Президента Украины стратегия экономического развития до 2030 года.
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