На відповідне запитання він відповів під час інтерв’ю “Українській правді”.

“Що в ньому змінилося за два роки? Він направду став президентом України. За цей час Володимир Зеленський змінився дуже. І мені здається, що, на превеликий жаль, він почав менше посміхатися”, — каже Стефанчук.

Пояснюючи причини таких змін, віцеспікер акцентує на впливі пандемії коронавірусу та російської агресії.

“Бо за ці два роки ніхто не пророкував ані ковідних проблем, ані якихось речей, пов’язаних з активізацією Російської Федерації на всіх напрямах. Неправильно було б списувати все на це. Але ми теж повинні бути чесні – цього ніхто не передбачав”, — додав він.