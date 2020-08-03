Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Так, министр напомнил о недавнем открытии отделения “Охматдета”, где маленьким украинцам будут проводить трансплантацию костного мозга.
“Будет увеличено количество детей, которым будут пересаживать костный мозг. Такая операция почти на 50% дешевле, чем в других странах. В отделении стоит самое современное оборудование и наши врачи по квалификации ничем не уступают зарубежным”, – отметил министр.
Министерство охраны здоровья сейчас работает над созданием Единой государственной системы по вопросам трансплантации – система будет объединять доноров и реципиентов.
“Для нас очень важно, чтобы украинцы не стояли в очередях за трансплантацией, не стояли в очередях в других странах”, – подчеркнул министр.
- Ранее сообщалось, что вопросами трансплантации органов в Украине и вопросами лечения за рубежом будет заниматься отдельный орган при Министерстве охраны здоровья.
- В Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца.