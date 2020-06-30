В минувшие выходные толпы украинцев поехали отдыхать в Одессу, однако не придерживались карантинных ограничений. Такие действия могут провоцировать рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Особая ситуация в Одессе. Все мы были свидетелями тех кадров пробок на въездах в Одессу: около 2 – 2,5 часов. Это понятно: все люди хотели поехать в эти праздничные дни, такие длительные выходные, к морю. Это понятно, и это развитие нашего внутреннего туризма. Но полное несоблюдение правил, рекомендаций, которые установлены МОЗ. Те кадры, которые мы видели в ночных клубах и на пляжах, – то есть неиспользование масок, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиков – все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19. Это все ваше здоровье!” – подчеркнул глава МОЗ.

Степанов добавил, что понимает, насколько непопулярно сейчас ужесточать карантин либо усиливать проверки его соблюдения, поскольку местные власти в преддверии предвыборной кампании. Но при этом министр призвал думать о здоровье избирателей.

“Я понимаю, что сейчас непопулярно вводить какие-то карантинные ограничения, дополнительные ограничения. Непопулярно контролировать исполнение тех рекомендаций, которые установлены в стране, поскольку все уже начали жить в условиях предвыборной кампании. Но обращаюсь к местной власти: подумайте о здоровье ваших избирателей”, – заявил он.

(На видео – с 7:50)